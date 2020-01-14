بلادهان يعرض تصور الجزائر لإصلاح مجلس الأمن الأممي بداكار

عرض كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان، تصور الجزائر لإصلاح مجلس الأمن الأممي.

وقام بلادهان، أمس الإثنين بداكار، بعرض تصور الجزائر لاصلاح مجلس الأمن الأممي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار بلادهان، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، عن تمسك الجزائر بموقفها الإفريقي حول هذه المسألة.

وتندرج مداخلة بلادهان، في اطار أشغال الإجتماع الوزاري الثامن للجنة رؤساء دول و حكومات الإتحاد الافريقي العشرة، المكلفة بإصلاح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وخصص هذا الاجتماع لتقييم الانجازات التي تم تحقيقها في اطار المفاوضات بين الحكومات حول اصلاح مجلس الامن الأممي، ودراسة سبل تعزيز الموقف الإفريقي المشترك.