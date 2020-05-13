بلادهان يعقد إجتماعا مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي

إجتمع، اليوم الأربعاء عبر الفيديو، كاتب ا لدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي و التعاون الدولي، مارينا سيريني.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية فإن الطرفان استعرضا خلال هذا الاجتماع واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.

واتفقا على إعادة إطلاق التعاون الجزائري الإيطالي في مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والتقنية ، والخروج من الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أكد الطرفان على ضرورة تحقيق جميع المواعيد النهائية المدرجة على جدول الأعمال.

ويتعلق الامر بكل من الجلسة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي حول القضايا السياسية والأمنية.

واجتماع لجنة المراقبة للعلاقات الجزائرية الإيطالية وكذا والاجتماع الرابع رفيع المستوى.