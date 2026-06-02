بلاغ حول اللحوم المستوردة والمذبوحة محلياً

أعلن الديوان الجهوي للّحوم بالغرب EPE ORVO SPA ،في بيان نشره اليوم الثلاثاء، تسويقَ اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محليا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الديوان، عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه العملية تخص كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسويق اللحوم الحمراء - تجار الجملة أو التجزئة.

وعلى الراغبين في الانخراط في هذه العملية التواصل مع المديرية المركزية للتسويق، الكائن مقرها بحي المقرات- إيسطو وهران. أو التواصل الإلكتروني عبر [email protected] قصد إيداع الملف التجاري والجبائي.

وأكد الديوان إمكانية إيداع الملفات التجارية والجبائية عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية. وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة للاستفادة من عملية التسويق المرتقبة للحوم الحمراء الطازجة المستوردة والمذبوحة محلياً.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وتعزيز شبكة التوزيع لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع.