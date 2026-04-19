بلاغ عبر الرّقم الأخضر يكشِف جريمة قتل ارتكبها رعيّة إفريقية بالرغاية

ستفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر خلال الدورة الجنائية الحالية ملفًا قضائيًا يتعلق بجريمة ارتكبها رعيّة إفريقية مقيم بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية.

ويتعلق الأمر بالمدعو “مبو نشات ماتيو” البالغ من العمر 25 سنة، راح ضحيتها كهل في العقد السادس من العمر يدعى و” ع.ابراهيمو”، بدون مأوى اتخذ محور الدوران “باتيجاك” بمدينة الرغاية ملجأ بنصب خيمة للمبيت فيها.

وسيتابع المتهم يوم 23 أفريل الجاري، أمام هيئة المحكمة بجناية الاغتيال، وجنحة الإقامة غير الشرعية في التراب الوطني.

وفي ملف الحال، لقي الضحية حتفه على يد المتهم، بعدما تعرض إلى ضرب مبرح بواسطة عصا خشبية كان يتكئ عليها في المشي في ساعة متأخرة من الليل. ثم لاذ بالفرار تاركا المرحوم ملقى على الأرض يسبح في بركة من الدماء.

وتمت برمجة القضية بعدما أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء المتهم و”مبو نشات مانيو ” بعقوبة السجن المؤبد، كأقصى عقوبة له.

“بلاغ عبر الرقم الأخضر 17 يفك لغز الجريمة”

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 22 ديسمبر 2024، في حدود الساعة الثالثة صباحا. بينما كان المدعو ” ت.محمد” وزميله ” خ.رشيد” يزاولان عملهما لدى مؤسسة خاصة بالرغاية. شاهدا شخصًا أسود البشرة يعتدي بالضرب بواسطة عصا خشبية على شخص آخر كان ملقى على الأرض.

حيث انهال عليه بالعصا على مستوى الرأس، وتحديدا بمحور الدوران أسفل الجسر “باتيجاك ” بالرغاية. فقام ” ت.محمد” بالتبليغ عن الواقعة بالاتصال بقاعة الإرسال لأمن ولاية العاصمة.

معاينة رجال الشرطة

وعليه، تنقلت عناصر الشرطة القضائية للرغاية إلى مسرح الجريمة، حيث تمّ العثور على الضحية المدعو “ع، إبراهيم”. وبجانبه عصا خشبية ملطّخة بالدماء.

بينما طلب منهم الشاهد ملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة قريبة. وعليه طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهم الذي تعرّف عليه الشاهد ” خ.رشيد” في مقر الأمن الحضري الثالث.

وأكد أنه هو الفاعل لمتابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والإقامة غير الشرعية. ويتعلق الأمر بالمسمى “مبو نشات ماتيو” من دولة البينين.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، صرّح المتهم “مبو نشات ماتيو” بأنه يقيم في الجزائر بطريقة غير شرعية منذ حوالي 4 أشهر. حيث دخل التراب الوطني عبر حدود دولة النيجر. ويزاول عمله بورشة بناء “كوسيدار” بمدينة الرغاية.

مضيفا أنه في صبيحة يوم الوقائع وصل إلى مدينة الرغاية في حدود الساعة الثانية صباحا، على متن سيارة أجرة. ونزل على مستوى محور الدوران باتيجاك.

وبعد مضي نصف ساعة تقريبا، تقدم إليه شخص كبير في السن لا يجهل هويته. وطلب منه المبيت معه في فراشه الذي نصبه بمحور الدوران.

فرفض طلبه، لينشب شجار بينهما، حينها نزع العصا التي كان يحملها الضحية وانهال عليه بالضرب بواسطتها على مستوى الرأس إلى أن سقط أرضا فاقدا الوعي. وحينها، سمع صياح أحد العمال بشركة قريبة فقام بالفرار قبل أن يتم توقيفه وتحويله إلى مصلحة الشرطة.