بلاغ للجالية الجزائرية في إيطاليا

أعلنت سفارة الجزائر في روما، في بيان لها، أن مصالحها القنصلية ستغلق أبوابها يوم الجمعة 28 جويلية 2023 الموافق لـ10 محرم 1445 هـ(عاشوراء) .

وجاء في البيان، “أن سفارة الجزائر بروما إلى علم كافة أفراد الجالية الجزائرية والمراجعين الأجانب بأن تنهي

مصالحها القنصلية ستغلق أبوابها يوم الجمعة 28 جويلية 2023 الموافق لـ10 محرم 1445 هـ(عاشوراء) .

وبهذه المناسبة يتقدم السفير عبد الكريم طواهرية وكافة طاقم البعثة الدبلوماسية بأحر التهاني وأطيب التمنيات لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا ومالطا وسان مارينو. ”

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