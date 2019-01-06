بلاغ للنائب العام ضد المغنية شيرين بتهمة “التطاول على مصر”

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد المغنية شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحات مثيرة للجدل متهما إياها بـ”التطاول على مصر”، في حفل أحيته خلال رأس السنة.

وأثارت موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خاصة وأنه صدر عن فنانة مشهورة في حفل يحضره عدد كبير من الأجانب.

حيث ظهرت خلال أحد الفيديوهات وهي تواجه مشكلات في الصوت على المسرح، وتوجه حديثها للقائم على الحفل، والذي يبدو أنه أجابها بالتأكيد، لترد ممازحة: “أنا صح.. والله العظيم أنا خسارة في البلد دي”، ثم ضحكت.

بل تمادت في التطاول حسبه عندما كسر زجاج إحدى الطاولات في قاعة الحفل، وعقبت شيرين قائلة (أهلا بكم أنتم في مصر)، في إشارة إلى أن هذا الأمر من الطبيعي أن يحدث في مصر.

وقد حاول المغني حسام حبيب الدفاع عن زوجته شيرين، مؤكدا في تصريحات للموقع اليوم السابع أنها كانت تمزح فقط مع الجمهور، ولم تكن تقصد أبدا إهانة مصر.

مشيرا إلى أنها “فضلت إحياء حفل في مصر عن حفلات أخرى في لبنان وتركيا لأنها تحب بلدها”،لكن دون جدوى فقد صرح سمير صبري في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك .

أنه “مسلسل وضيع وأسلوب متدني تتعامل به المدعوة شيرين عبد الوهاب مع مصر العظيمة الشامخة أم الدنيا”، مضيفا: “في كل مرة تتطاول وتخطئ ثم تبكي بكاء المخادعين وتلتمس الصفح والسماح”

وتابع: “أمام كل هذه السخافات ألتمس من سيادتكم التحقيق في الوقائع الاجرامية التي اقترفتها المبلغ ضدها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة”.