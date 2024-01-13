بلاغ من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم السبت، عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد كفضاء عصري للإتصال والتبادل مع مختلف المستعملين.

وحسب بيان للمديرية، يتمثل الموقع الإلكتروني الجديد لذات الهيئة في https://mfdgi.gov.dz، حيث يضمن لهم أكثر تفاعلية وسهولة في التصفح.

ويندرج هذا الاهتمام بالموقع الالكتروني ضمن مساعي المديرية العامة للضرائب الهادفة إلى وضع المكلفين بالضريبة والمواطنين في محور اهتماماتها. وتقديم معلومات وخدمات تتكيف مع انشغالات المستخدمين.

كما ستجدون في الرابط كلمة ترحيبية للمديرة العامة للضرائب تعرفكم من خلالها على استراتيجية الاتصال الخاصة بادارتنا.

وتدعوا المديرية العامة للضرائب كافة المستخدمين لإكتشاف مختلف الخدمات الرقمية المقدمة. بالإضافة الى الفقرات الجديدة الخاصة بالجباية.

كما طلبت المديرية، من زبنائها، مشاركة آرائكم وملاحظاتهم لتحسين نوعية الخدمة المقدمة من خلال هذا الموقع.