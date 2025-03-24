بلاغ هام إلى الراغبين في أداء مناسك العمرة

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، بيانا هاما، لجميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وجاء في بيان للديوان، أنه، وبناءً على التعميمات الصادرة عن السلطات السعودية استعدادًا لموسم الحج، يتعين على المعتمرين الجزائريين الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها المملكة العربية السعودية.

ومن بين هذه الإجراءات، يُمنع الدخول إلى مكة المكرمة أو الإقامة فيها خلال الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة 1446 هـ (29 أفريل 2025م). إلى 14 ذي الحجة 1446 هـ (10 جوان 2025م).

وأكد البيان، أن أداء فريضة الحج يستوجب الحصول على تأشيرة حج. كما يؤكد الديوان الوطني للحج والعمرة على الأهمية البالغة لالتزام الجميع بمضمون هذا الإعلان.