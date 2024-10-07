بلاغ هام بخصوص إستيراد العتاد الفلاحي المستعمل

دعت وزارة الصناعة كافة المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، الراغبين في استيراد خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي، لإيداع ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل لاستيراد هذا العتاد.

وحسب بيان للوزارة، يتم إيداع ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل لاستيراد هذا العتاد، على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، على الرابط التالي: http://cepema.industrie.gov.dz .

وأشار البيان إلى أن معالجة هذه الملفات سيتم على مستوى المديريات الولائية للصناعة.

وتأتي هذه العملية في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2024. المتعلق بكيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة. وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك.

كما دعت الوزارة، للاتصال بالخلية المكلفة بتسيير المنصة الرقمية ومتابعة هذا النظام عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]