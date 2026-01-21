بلاغ هام بخصوص اكتتاب التصريحات الجبائية

دعت المديرية العامة للضرائب كافة المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ونظام الربح الحقيقي المبسط التابعين للمصالح الجبائية المزودة بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب “جبايتك “، والذين لم يحصلوا بعد على رموز الولوج إلى فضاءاتهم الخاصة عبر بوابة التصريح الجبائي عن بعد، التقرب من المصالح المسيرة لملفاتهم الجبائية قصد استلامها والولوج إلى فضاءاتهم الخاصة.

وجاء في بلاغ للمديرية “تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ونظام الربح الحقيقي المبسط التابعين للمصالح الجبائية المزودة بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب “جبايتك “، أن قانون المالية لسنة 2026 في المادة 111 ، ينص على إلزامية اكتتاب التصريحات الجبائية عن بعد، وذلك ابتداء من الأول جانفي 2026 تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ”.

وأضافت “وعليه، يتوجب على المكلفين بالضريبة المعنيين الذين لم يحصلوا بعد على رموز الولوج إلى فضاءاتهم الخاصة عبر بوابة التصريح الجبائي عن بعد، التقرب من المصالح المسيرة لملفاتهم الجبائية قصد استلامها والولوج إلى فضاءاتهم الخاصة عبر الرابط التالي: https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar”.

