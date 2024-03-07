بلاغ هام بخصوص التقاعد

نشر الصندوق الوطني للتقاعد عبر صفحته على الفيسبوك كيفية الإطلاع على كشف المسار المهني الخاص بهم سنتين قبل السن القانوني للتقاعد.

وأوضح الصندوق في ذات المنشور أن الخدمة الرقميةCIS ستكون متوفرة عن قريب عبر منصة الهاتف المحمول تقاعدي.

كما أضاف المنشور أن الخدمة الرقميةCIS متوفرة عن قريب عبر منصة الهاتف المحمول تقاعدي. وكذا من خلال تحميل التطبيق الآن عبر الرابط: http://bit.ly/40hHDtF

هذا ودعم الصندوق منشوره بفيديو توضيحي كيفية الإطلاع على كشف المسار المهني.