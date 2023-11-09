بلاغ هام بخصوص العدس والحمص

أصدرت مساء اليوم الخميس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بيانا بخصوص استيراد البقوليات الجافة.

وجاء في بيان ان الوزارة ان الديوان الوطني المهني للحبوب شرع اليوم بإستيراد مايقدر بـ 16 ألف طن من البقوليات الجافة.

وأضاف البيان أن الباخرة وصلت إلى ميناء الجزائر محملة بـ 10 الاف طن من الحمص. وأيضا 6 ألاف طن من العدس.

وأضاف البيان أنه ستصل غدا الجمعة باخرة أخرى إلى ميناء مستغانم محملة بـ 5 ألاف طن من البقول الجافة ( عدس والحمص ).

وجاءت هذه عملية استيراد البقوليات الجافة (عدس وحمص ) لضبط السوق الوطنية.