بلاغ هام بخصوص المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل لاقتناء “هاربين”

أوضحت شركة تيرصام، أن منصة التسجيل الخاصة بشاحنات تيرصام الصغيرة (هاربين) تعمل بصفة عادية، وبالإمكان الولوج إليها من أجل التسجيل.

وأطلقت شركة تيرصام، أمس الثلاثاء، منصة إلكترونية خاصة بالتسجيل لاقتناء شاحنات تيرصام الصغيرة. وسلّمت أيضًا أوّل دفعة تضم 70 شاحنة من صنع محلي بالمنطقة الصناعية حي كشيدة بولاية باتنة.

كما كشفت شركة تيرصام عن أوّل شاحنة جزائرية ذات مقصورتين، في خطوة تعكس تَقدُّم الصناعة الميكانيكية الوطنية.

وأطلقت تيرصام شاحنة صغيرة بمحرك 1.5 لتر، بنوعين، واحدة بمقصورة واحدة بسعر 185 مليون سنتيم شامل كل الرسوم. والثانية شاحنة صغيرة بمقصورتين، وحدد سعرها بـ 225 مليون سنتيم شامل كل الرسوم.

وللتسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة باقتناء شاحنات تيرصام الصغيرة، الضغط على هذا الرابط: https://tirsam.com/