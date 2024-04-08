بلاغ هام بخصوص المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة

أنهت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى علم كافة الوكلاء المعتمدين لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة، أنها تلقت العديد من الشكاوى من طرف المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة في الآجال القانونية المحددة.

وحسب بيان للوزارة، فقد لوحظ لجوء بعض الوكلاء المعتمدين إلى تغليط الرأي العام من خلال القيام بإعلانات إشهارية كاذبة مفادها توفر المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في الآجال المحددة قانونا.

وعليه، تدعو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم. وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات.

وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، أكدت الوزارة، أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.

كما تدعو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة المواطنين إلى إيداع شكاويهم على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض على الرابط التالي:

https://dispositifs.industrie.gov.dz/reclamations