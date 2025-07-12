بلاغ هام بخصوص بيض الاستهلاك 

أعلنت الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن منحها رخصة الترخيص الرسمي لتصدير بيض الاستهلاك.

ونشرت الفيدرالية عبر حسابها على الفيسبوك أن أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات منحت الترخيص الرسمي لتصدير بيض الاستهلاك.

وأكد الفيدرالية أن هذا القرار جاء بفضل التنسيق المستمر والجهود الفعالة لكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة التجارة الخارجية. وأيضا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

كما ثمنت الفيدرالية هذا القرا معتبرة إياه مكسبًا حقيقيًا لمربي الدواجن وفتحًا لآفاق التصدير نحو الأسواق الخارجية.