بلاغ هام بخصوص تصدير المواد الصيدلانية

طالبت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في إطار متابعة عمليات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا الخدمات، الصيادلة المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية بتزويد مصالحها ببعض البيانات والمعلومات.

وحسب بيان للوزارة، طالبت ذات الهيئة، الصيادلة المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية بتزويد مصالحها بالمعلومات التالية:

بيانات عمليات التصدير التي تم إجراؤها سنة 2021، 2022 و2023، وهذا قبل تاريخ 21 مارس 2024.

وكذا بيانات عمليات التصدير المنجزة، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 01 أفريل 2024.

وقدمت الوزارة، مثالا على ذلك كالتالي: “يتم التصريح بعمليات التصدير المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2024. إبتداء من تاريخ 01 أفريل 2024”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه، وفي اطار ترقية التصدير، يطلب من المؤسسات الصيدلانية، التي لم تتمكن من اجراء عمليات تصدير، موافاتها بتوضيحات حول الصعوبات التي تواجهها هذه العمليات. وكذا تقديم اقتراحات من شأنها رفع العراقيل بهذا الخصوص.

هذا ووضعت الوزارة، تحت تصرف المعنيين نماذج عبر الرابط المذكور أدناه:

https://www.miph.gov.dz/…/declarations-des-exportations/

وأشارت الوزارة، إلى أن الأمر يتعلق فيما يخص تصدير الخدمات بالبحث والتطوير، الدراسات العيادية، الخبرة والتسويق، أو أخرى لا بد من تحديدها.