بلاغ هام بخصوص رحلة وهران-مرسيليا المُبرمجة غدا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن بلاغ هام لفائدة المسافرين الحاجزين على متن الرحلة المبرمجة بتاريخ 24 أوت 2025 من ميناء وهران الى ميناء مرسيليا بفرنسا.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن التسجيلات تبدأ على الساعة 04:00 صباحاً وتنتهي على الساعة 09:00 صباحاً.

وأشار البيان، إلى أن الالتزام بهذه التوصيات يسمح باتمام الاجراءات ويضمن انطلاق الرحلة حسب توقيتها المبرمج سلفاً.

كما دعت زبائنها، إلى احترام المواقيت المذكورة أعلاه، وأخذ جميع الاحتياطات للتوجّه لميناء الركوب في المواعيد المحددة.

وتستقبل الشركة، انشغالات وإفادت زبائنها بخصوص كل المستجدات حول الموضوع، على الخطوط الهاتفية التالية : 021.64.43.74 أو على 3307.