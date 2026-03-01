بلاغ هام حول اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2026

أعلنت المديرية العامة للضرائب إلى علم مالكي سيارات السياحة، والمركبات النفعية، وحافلات نقل المسافرين، بأنَّ الفترة القانونية لاقتناء قسيمة السيارة السنوية لسنة 2026 ستنطلق اليوم الأحد 1 مارس 2026، وستنتهي استثنائياً، يوم الأحد 31 ماي 2026 عوض 31 مارس 2026.

وحسب بيان للمديرية، وفي انتظار توزيع قسيمة السيارات على المستوى الوطني عبر شبابيك قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر. ستكون متوفرًة في شكلها الورقي ابتداءً من 01 أفريل 2026.

وسيكون من الممكن اقتناء قسيمة السيارات عبر الإنترنت، 7أيام/7 أيام و24سا/ 24 سا، بداية من 1 مارس وإلى غاية 31 ماي 2026. على المنصة الرقمية “قسيمتك” المخصصة للاقتناء الإلكتروني لهذه القسيمة. باستخدام البطاقة البنكية ما بين البنوك (CIB) أو البطاقة الذهبية.

ويمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط التالي:

https://qassimatouka.mf.gov.dz

هذا ولا تخضع قسيمة السيارة المُقتناة عبر الإنترنت لإلزامية وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة. ومع ذلك، يجب تقديمها (في شكلها اللامادي أو الورقي) أثناء المراقبة المرورية لهذه القسيمة.

وفي حالة إتلاف أو فقدان أو سرقة قسيمة السيارة المُقتناة عبر الإنترنت، يمكن إعادة إصدارها دون دفع أي مبلغ.

وأشار البيان، إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في إطار قانون المالية لسنة 2026 بخصوص تعريفة قسيمة السيارة. باستثناء إخضاع المركبات المجهزة بنظام وقود غاز البترول المسال لقسيمة السيارات. وإعفاء السيارات الكهربائية و/أو الهجينة من قسيمة السيارات.

ولتفادي أي إزعاج محتمل، فإن أصحاب السيارات مدعوون إلى القيام بهذا الالتزام القانوني. دون انتظار اقتراب نهاية الفترة المحددة أعلاه.

كما لفت البيان، انتباه أصحاب السيارات إلى ضرورة التأكد، قبل تسديد مبلغ القسيمة، من التعريفة القانونية للرسوم المطبقة على سياراتهم. وذلك بالرجوع إلى جدول التعريفات المرفق بهذا البلاغ.

وبالنسبة للمركبات النفعية، يتم تحديد تعريفة القسيمة حسب جملة الحمولة.

وأوضح البيان، أن بطاقة السير المؤقتة “البطاقة الصفراء” تعد بمثابة بطاقة الترقيم “البطاقة الرمادية”. وبالتالي، يجب على حاملي هذه البطاقات المؤقتة اقتناء القسيمة في غضون 30 يومًا من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني.