بلاغ هام حول البطاقة الذهبية
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن بلاغ هام لفائدة الراغبين في الحصول على البطاقة الذهبية.
وجاء في بيان لذات المؤسسة: “للراغبين في إقتناء البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يوفر لكم الخدمة الممتازة Edahabia service premium، المتوفرة عبر التطبيقECCP”.
وأضاف البيان: “أحصل على بطاقتك الذهبية في وقت قياسي مع التوصيل حتى باب المنزل مع خدمة EMS وبريد الجزائر”.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه ولتحميل التطبيق ECCP، يرجى الضغط على الرابط التالي:
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