بلاغ هام حول البطاقة الذهبية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن بلاغ هام لفائدة الراغبين في الحصول على البطاقة الذهبية.

وجاء في بيان لذات المؤسسة: “للراغبين في إقتناء البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يوفر لكم الخدمة الممتازة Edahabia service premium، المتوفرة عبر التطبيقECCP”.

وأضاف البيان: “أحصل على بطاقتك الذهبية في وقت قياسي مع التوصيل حتى باب المنزل مع خدمة EMS وبريد الجزائر”.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه ولتحميل التطبيق ECCP، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp