بلاغ هام حول البطاقة الذهبية 

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر بيانا هاما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الذهبية.

ودعت بريد الجزائر زبائنها إلى توخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الذهبية. أو الرمزOTP.

وأضاف البيان أن بريد الجزائر تنيه عن تحميل التطبيقات المزيفة.

ووضعت بريد الجزائر تحت تصرف زبائنها رابط التطبيق بريدي موب:

https://play.google.com/store/apps/details…

وكذا رابط التطبيق ECCP:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp