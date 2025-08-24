 بلاغ هام حول الرحلة البحرية المبرمجة يوم الثلاثاء من ميناء الجزائر إلى مرسيليا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيانا هاما للحاجزين على متن الرحلة المبرمجة بتاريخ 26 أوت 2025 من ميناء الجزائر إلى ميناء مرسيليا.

وأوضحت المؤسسة عبر حسايها الرسمي على الفيسبوك ان التسجيلات تبدأ على الساعة 03:00 صباحا وتنتهي على الساعة 07:00 صباحا.

وتأكد المؤسسة أن الإلتزام إن بهذه التوصيات يسمح باتمام الاجراءات و يضمن انطلاق الرحلة حسب توقيتها المبرمج سلفا.

كما تدعو المؤسسة زبائننها إحترام المواقيت المذكورة اعلاه، و أخذ جميع الإحتياطات للتوجه لميناء الركوب في المواعيد المحددة.