بلاغ هام حول تسقيف أسعار التفاح

نفى المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الأشجار المثمرة “شعبة التفاح”، الإشاعات المتداولة حول قرار تسقيف أسعار التفاح.

وجاء في بيان لذات الهيئة، “أنه وتبعا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزارتي الفلاحة والتجارة الأخير حول تنظيم سوق التفاح في الجزائر. وبعد الإجراءات المتخدة لاسيما فتح فضاءات للبيع المباشر للتفاح بالأسواق التابعة لمؤسسة ماقرو عبر مختلف ولايات الوطن. ونظرا للإشاعات المتداولة حول قرار تسقيف أسعار التفاح. نعلمكم أنه لم نناقش على الإطلاق في هذا الاجتماع موضوع تسقيف الأسعار”.

وأكد المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الأشجار المثمرة “شعبة التفاح”، أن السوق يخضع للعرض والطلب وفق التدابير الجديدة لتقليص السلسلة الطويلة للمتدخلين بين المنتج والمستهلك.

كما أضاف المجلس، أن السوق اليومي للتفاح ببوحمامة مفتوح ويخضع السعر فيه للعرض والطلب حسب حجم ونوعية وجودة المنتوج.