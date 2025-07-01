بلاغ هام حول رحلة وهران – أليكانتي المبرمجة غدًا
بقلم م .فيصل
أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، بيانًا بخصوص رحلة “وهران - أليكانتي”، المبرمجة يوم غدٍ الأربعاء 2 جويلية 2025.
وأوضحت المؤسسة أنه “لا تغيير على رحلة وهران – أليكانتي المبرمجة يوم 2 جويلية 2025، وتتم بصفة عادية”.
وتبدأ التسجيلات على الساعة منتصف النهار (12:00 سا)، وتنتهي على الساعة 20:00 مساءً.
ودعت المؤسسة المسافرين عبر الرحلة سالفة الذكر إلى أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في التوقيت المحدد.
ووضعت المؤسسة خطًا هاتفيًا لمزيد من المعلومات والاستفسارات 021.64.43.74 أو على 3307.
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