بلاغ هام حول رحلة وهران – أليكانتي المبرمجة غدًا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، بيانًا بخصوص رحلة “وهران - أليكانتي”، المبرمجة يوم غدٍ الأربعاء 2 جويلية 2025.

وأوضحت المؤسسة أنه “لا تغيير على رحلة وهران – أليكانتي المبرمجة يوم 2 جويلية 2025، وتتم بصفة عادية”.

وتبدأ التسجيلات على الساعة منتصف النهار (12:00 سا)، وتنتهي على الساعة 20:00 مساءً.

ودعت المؤسسة المسافرين عبر الرحلة سالفة الذكر إلى أخذ جميع احتياطاتهم والتوجه لميناء الركوب في التوقيت المحدد.

ووضعت المؤسسة خطًا هاتفيًا لمزيد من المعلومات والاستفسارات 021.64.43.74 أو على 3307.