بلاغ هام حول فيات دوبلو بانوراما

أصدرت “فيات الجزائر”، اليوم الجمعة، بيانا هاما حول عملية التسجيلات لاقتناء، فيات دوبلو بانوراما.

وأكدت “فيات الجزائر” أن التسجيلات لاقتناء فيات دوبلو بانوراما، تتم حصريًا على مستوى معارضِها الـ 64 المنتشرة عبر التراب الوطني.

ويتيح هذا الإجراء إدارة تدفق الطلبات بما يتماشى مع كميات الإنتاج في مصنع طفراوي بولاية وهران.

وتطمئن فيات الجزائر زبائنها بأنهُ، حرصًا على العدل، تسجَّل الطلبات عبر منصة وطنية مركزية. تضمن معالجة دقيقة وفق ترتيبها الزمني فقط، بغضِ النظر عن موقع المعرِض الذي تم فيه التسجيل.

ولضمان الشفافية الكاملة، يرْسَل بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل بعد كل طلب.

لأي استفسار أوطلب معلومات إضافية، تدعو فيات الجزائر عملاءها إلى الاتصال بمركزها الهاتفي على الرقم 0770165165، المتاح من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

وأطلقت، الأربعاء الماضي، فيات دوبلو بانوراما الجديدة، العائلية متعددة الاستخدامات لتلبية جميع احتياجات التنقل للعائلات الجزائرية.

وتتوفر فيات دوبلو بانوراما بثلاثة ألوان: أبيض، رمادي وأزرق. ويتم عرضها بسعر يبدأ من 3.349.000 دج اعتبارا من 19 فيفري 2025.