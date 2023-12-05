بلاغ هام حول مواد تخدير الأسنان

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن التوّفر الدائم والمستمر لمواد تخدير الأسنان.

وتنهي الوزارة الى علم الرأي العام وكافة اطباء الاسنان بالتوّفر الدائم والمستمر لمواد تخدير الأسنان

واوضحت الوزارة في بيانها انه تم طرح أزيد من 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق ، بما في ذللك حوالي 5 ملايين جرعة في الثلاث الأشهر الأخيرة. كما تتواجد حوالي 950 ألف جرعة قيد المراقبة و التحرير.

واضاف البيان تواجد حوالي 2 مليون و 300 ألف جرعة قيد التحرير الجمركي ينتظر استلامها الاسبوع المقبل.

كما تم إستلام مليون جرعة منتصف هذا الشهر سيتم تحريرها في الاسبوع الاخير من العام إضافة الى كميات أخرى .

هذا وتواصل مصالح الوزارة تنويع مصادر التوريد من خلال تسجيل أدوية تخدير، فضلا عن توطين4 مشاريع إنتاج محلية.

وأكد ت الوزارة انها تواصل الوزارة التنسيق مع الاطراف الفاعلة و متابعة توزيع الأدوية من خلال تصريحات الموزعين المعتمدين للحد نهائيا من حالات الاحتكار التي تتسبب في اضطرابات في سوق الادوية.