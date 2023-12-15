بلاغ هام لأصحاب الديون لدى الضرائب 

أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين العالقة ديونهم منذ 4 سنوات.

وجهت ذات المديرية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بلاغا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تتعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.

وجاء في ذات البيان أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصّت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون دفعة واحدة أوبالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وأضاف البيان أنه يُقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 1 جانفي 2020.

بينما الديون المعنية بهذا النظام فهي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المُصرح بها بواسطة سلسلة ج رقم 50 دون تسديد مبالغها. بالإضافة إلى الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية والغرامات القضائية.

هذا ودعت المديرية الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها من أجل تقديم طلب أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.

وللمزي من المعلومات او الإستفسار يرجى الولوج لهذا الرابط: الضرائب