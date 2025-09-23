بلاغ هام لأصحاب المركبات المستوردة

كشفت المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان فدال، أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية “مركبتي” الخاصة بحجز المواعيد المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات المستوردة.

وفي تصريح لـ “وأج”، أكدت بورنان فدال، أن هذ المنصة ستسمح بتقليص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة للمركبة الواحدة.

وأضافت المسؤولة ذاتها أن مصالح الوزارة تعمل حاليا على تطوير هذه المنصة لتدخل حيز الاستغلال قريبا جدا.

كما ستسمح هذه المنصة ببرمجة أفضل للملفات وبتخفيف الضغط على مراكز المرقبة حيث سيتم تجنب الانتظار الطويل والاكتظاظ.

وأيضا بمتابعة سير عملية المطابقة وتتبع مراحلها عن بعد، في انتظار تجسيد الشطر الثاني من المشروع الذي يتضمن رقمنة عملية إصدار المحضر الخاص بمطابقة المركبات المستوردة.

وأطلق على هذه المنصة تسمية “مركبتي” (ستكون متوفرة على الموقع markabati.dz) في مركز المراقبة بالخروبة في العاصمة كمرحلة أولى. في انتظار تعميمها تدريجيا على باقي مراكز المراقبة عبر كامل ولايات البلاد.

وتابعت بورنان فدال، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تقضي برقمنة الخدمات العمومية وتحسين نوعيتها.

وعليه، بإمكان الراغبين في الاستفادة من مراقبة المطابقة من طرف خبير المناجم في إطار استكمال اجراءات استيراد المركبة التي اقتناها من خارج البلاد، حجز موعد عبر منصة “مركبتي”.

وبالإمكان اختيار الفترات الزمنية المتاحة، قبل أن يتحصل على تأكيد لهذا الموعد عبر البريد الإلكتروني، يتضمن الموعد والوثائق المطلوبة منه. وكذا رمز الاستجابة السريعة الخاص بالملف.

وأشارت بورنان فدال، إلى أنه يشترط أن يكون صاحب الموعد هو المالك الأصلي للسيارة. علمًا أن مركز المراقبة سيقوم بتغيير تنظيم العملية على مستوى الموقف. حيث سيتم السماح فقط للسيارات الحاملة للموعد الإلكتروني بالدخول. وذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

واستعدادا لإطلاق العملية قريبا على مستوى مركز المراقبة بخروبة. تم، بناء على تعليمات وزير المحروقات والمناجم، تدعيم المركز بخمس خبراء مناجم انتدبوا من ولايات أخرى، وهذا للاستجابة لحجم الطلب العالي على خدمات المركز .