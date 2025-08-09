إعــــلانات
بقلم م. فيصل
بلاغ هام لحاملي البكالوريا الجدد 
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم عن إنشاء خلية إنصات للرد على استفسارات الطلبة حاملي البكالوريا الجدد 2025.

وأوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك هذه الخلية سيكون عملها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت 2025. وذلك من الساعة الثامنة صباحا 8.00 الى الساعة الثامنة مساء 20:00.

كما أضاف الوزير في منشوره انه بإمكان الطلبة حاملي البكالوريا الجدد 2025 الإتصال على الأرقام الأتية : 023238472 - 023238473 – 023238474 – 023238475.

