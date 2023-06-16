بلاغ هام لسكان ولاية البليدة

قررت مصالح ولاية البليدة منع إشعال النار خلال حملة الوقاية من حرائق الغابات الممتدة من من 01 جوان2023 الى غاية 31 أكتوبر 2023 على كامل تراب الولاية.

وأوضح بيان مصالح الولاية انه وبإقتراح من محافظ الغابات للولاية انه وفي اطار ضبط الأجراءات الإحترازية الازمة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات وحماية الأملاك المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وبموجب هذا القرار الولائي رقم 1239 المؤرخ في 27 أفريل 2023 تقرر منع إشعال النار خلال حملة الوقاية من حرائق الغابات.

منع كل أشكال التخييم الفردي أو الجماعي إلا برخصة من الجهات المختصة.

منع سير الدرجات النارية داخل المسالك والفضاءات الغابية.

يمنع أي شكل من الاشكال التنزه في المناطق ابتداء من الساعة 22:00 مساءً إلى غاية الساعة 06:00 صباحا.