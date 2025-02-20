بلاغ هام لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا هاما يخص طلبة الطب، الصيدلة، وطب الأسنان.

ودعت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، إلى تسوية مصاريف تريصاتهم في الوسط المهني وتحصيلها.

وخصّت الوزارة، في بيانها، طلبة الطب السنوات: الرابعة، الخامسة، والسادسة، والطلبة الداخليين.

وكذا طب الأسنان: السنوات الرابعة، والخامسة، والطلبة الداخليين.

بالإضافة إلى الصيدلة: السنوات الرابعة، الخامسة، والطلبة الداخليين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تفعيل المنصة على الساعة (12سا00) منتصف نهار اليوم، 20/ 02/ 2025.

كما وضعت الوزارة، من أجل تسوية مصاريف التربصات في الوسط المهني وتحصيلها هذا الرابط:

https://progres.mesrs.dz/f3s

أو بالمسح على رمز الاستجابة السريعة المرفق، من أجل تأكيد المعلومات ذات الصلة.