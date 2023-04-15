بلاغ هام للجالية الجزائرية بروسيا

أفادت سفارة الجزائر بموسكو، في بيان لها، اليوم الجمعة، بفتح مكتب قنصلي متنقل في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وذلك في إطار التقارب بين المصالح القنصلية والرعايا الجزائريين المقيمين في فدرالية روسيا.

ووفقا لبيان السفارة، فإن هذا المكتب سيفتح يوم الأحد 30/04/2023 من الساعة 10 صباحا حتى 16 مساء في فندق “إيبيس”، مركز سانت بطرسبرغ، المتواجد بشارع ليغوفسكي 54، سانت بطرسبرغ 191040.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا الإجراء يهدف إلى مقابلة الرعايا الجزائريين في عين المكان وتسهيل إجراءات معينة دون الحاجة إلى السفر إلى موسكو.

وفيما يلي برنامج عمل المكتب القنصلي:

بداية من الساعة 10:00 إلى غاية 14:00 باستطاعة المواطنين استخراج من المكتب القنصلي الوثائق التالية :

1-التسجيل القنصلي.

2-تسوية الوضعية فيما يتعلق بالخدمة الوطنية وتسليم بطاقات الإعفاء الجاهزة.

3-المصادقة على الوثائق وإصدار التوكيلات.

4-جمع الوثائق المتعلقة بملفات جوازات السفر البيومترية ونسخ عقود الزواج والولادة.

وعلى الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمات هذا المكتب خلال الساعات المقررة إرسال بريد إلكتروني مع تحديد الاسم و اللقب وطبيعة الوثائق التي يرغبون في استخراجها. البريد الإلكتروني: [email protected]

أما من الساعة 14:00 إلى غاية 16:00، تتم برمجة لقاء ومناقشة مع سفير الجزائر و أعضاء السفارة، و التي ستتبع بوجبة خفيفة.

كما يمكن للمواطنين الذين يرغبون في الحضور فقط للقاء والمناقشة وللوجبة الخفيفة من 14:00 إلى 16:00 الحضور برفقة عائلاتهم. ولكن يجب عليهم تأكيد حضورهم مع ذكر إسم ولقب كل شخص عن طريق إرسال بريد إلكتروني على عنوان التالي: [email protected]

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