بلاغ هام للحجاج لاستكمال هذه الإجراءات

أصدرت مديرية التقنين والشؤون العامة، بلاغا للمعنيين بأداء مناسك الحج لموسم 2025، أين دعتهم لاتباع بعض الإجراءات قصد إعداد ملفاتهم المتعلقة بعملية الحج.

و جاء في البلاغ الصادر عن ولاية جيجل، أنه بالنسبة للفائزين في القرعة المؤهلين. لأداء المناسك ما عليهم سوى التقرب من مصالح البلدية قصد إيداع مقابل وصل إستلام الملف.

ويتكون الملف من شهادة نجاح الموسم 2025، نسخة عن الشهادة الطبية المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية. تثبت الأهلية لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.ثلاث (03) صور شمسية ذات خلفية بيضاء.

كما يتكون الملف أيضا من وثيقة تثبت علاقة المحرم عقد زواج، أو شهادة عائلية، أو ما يثبت ذلك. نسخة من وصل دفع تكلفة الحج وتذكرة السفر المسلمة من بنك الجزائر بمجرد الحصول عليهما. جواز سفر بيومتري لا تقل مدة صلاحيته عن ستة (06) أشهر يبدأ حسابها من يوم 04 جوان 2025.

وفي هذا السياق، دعت المديرية حاملي جوازات السفر البيومترية. التي تقل عن المدة إلى تجديدها، إضافة إلى ضرورة التقيد بالآجال التي ستخصص لهذه الإجراءات.

أما بالنسبة للحائزين على دفاتر حج خارج الحصة، فيستوجب عليهم التقرب من مصالح الدوائر مرفقين بملف يتضمن دفتر الحج لهذا الموسم. وجواز سفر بيومتري ذو صلاحية لا تقل مدتها عن ستة (06) أشهر يبدأ حسابها كذلك من 04 جوان 2025. وهذا بغية تسجيلهم عبر التطبيقية المعدة لهذا الغرض. وتسليمه شهادة نجاح. التي تمكنهم من إستكمال الإجراءات أماماللجنة الطبية وشبابيك بنك الجزائر.

وعند استفاء جميع هذه الإجراءات. يتعين على الحائزين على هذه الدفاتر إيداع باقي الوثائق الإدارية على مستوى مصلحة تنقل الأشخاص. و الممتلكات بالولاية قصد. ملء دفاتر الحج الخاصة بهم وإمضائها.

هذا ما وجب القيام به بخصوص تأشيرة الحج

وبالنسبة للمواطنين الراغبين في أداء المناسك مع الديوان الوطني للحج و العمرة، فبعد استكمال الإجراءات، ينبغي على المعنيين القيام بالحجز الالكتروني عبر موقع الديوان الوطني للحج و العمرة وإيداع نسخة من تذكرة السفر على مستوى الولاية. (مصلحة تنقل الأشخاص و الممتلكات ) قصد الحصول على تأشيرة الحج، ليتم بعد ذلك حجز الغرف بالفنادق عبر نفس الموقع.

أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في السفر مع وكلات السياحية و الأسفار، فيتعين على المعنيين وبعد سحب دفتر الحج الخاص بهم من الولاية، إيداع ملفاتهم على مستوى الوكالة السياحية المختارة لتتولى بنفسها القيام بكل الإجراءات المتعلقة بطلب التأشيرة وحجز تذكرة السفر وكذا حجز الغرف بالفنادق.