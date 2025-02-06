بلاغ هام للحجاج 

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الخميس، بيانا هاما للحجاج هذا الموسم.

وأنهى الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة “أنه وبناء على تعميم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، فإنه لا يمنع من الدخول للأراضي السعودية من لم يتلقَ التلقيح ضد الحمى الشوكية”.

وأضاف البيان أنه “يستحسن أخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة. لا سيما ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية. وذلك في إطار الوقاية من الأمراض المحتملة خلال رحلة العمرة”.