بلاغ هام للحجاج

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة بيانا لكافة المواطنات والمواطنين المعنيين بموسم حج 1447هـ / 2026م، والذين لم يقوموا بعد بإيداع ملفاتهم.

وأوضح الديوان، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن المعنيين بموسم حج 1447هـ / 2026م مدعوُّون -بصفة مستعجلة- إلى التقرب من المصالح الولائية على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية المختصة.

وهذا قصد إيداع ملفاتهم واستكمال إجراءات التأشيرة في أجل أقصاه يوم 7 مارس 2026 على الساعة 12:00 (منتصف النهار).

ودعا الديوان إلى الالتزام بالآجال المحددة، تفاديا لتعذر استكمال الإجراءات في الوقت المناسب.