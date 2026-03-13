بلاغ هام للحجاج 

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، اليوم الجمعة، كافة الحجاج المعنيين بموسم حج 1447هـ/2026م إلى حجز تذاكر سفرهم.

وأوضح الديوان في بيانه أن عملية حجز تذاكر السفر للحجاج تتم عبر البوابة الجزائرية للحج أو تطبيق ركب الحجيج، وفق البرنامج المعروض للرحلات.

وأكد البيان أنه يتعين على الحجاج المعنيين بإتمام عملية الحجز في أجل أقصاه يوم 18 مارس 2026.

وأضاف البيان أنه وفي حال عدم قيام الحاج بحجز رحلته في الآجال المحددة، سيتم تحديد الرحلة له تلقائيًا من طرف النظام. وذلك قصد استكمال إجراءات استصدار التأشيرة في آجالها التنظيمية المحددة.

كما أشار البيان إلى أن حجز الرحلة نهائي وغير قابل للتغيير. وأي تأخر قد يعرض الحاج إلى فقدان فرصته في أداء مناسك الحج.

وفي الاخير يدعو الديوان كافة الحجاج إلى عدم التأخر في إتمام هذه العملية تفاديا لأي صعوبات تنظيمية، وضمانا لحسن سير ترتيبات السفر.

ووضع الديوان هذه الروابط لفائدة الحجاج الميامين:

البوابة الجزائرية للحج

https://bawabetelhadj.dz

تحميل تطبيق “ركب الحجيج”

https://bawabetelhadj.dz/apps/downloads/RakbAlhajij.apk

معرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد فتح الحجز

https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips