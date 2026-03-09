بلاغ هام للراغبين بالمشاركة في معرض “SIAL Canada 2026” بمونتريال

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، المتعاملين الاقتصاديين في قطاع الصناعات الغذائية، للتسجيل من أجل المشاركة في المعرض الدولي للأغذية ” SIAL Canada 2026 “، المزمع تنظيمه من 29 أفريل إلى 01 ماي 2026 بقصر المؤتمرات بمدينة مونتريال بكندا.

ويُعدّ هذا الحدث من أكبر التظاهرات في مجال الصناعات الغذائية، بمشاركة متوقعة لأكثر من 1.000 عارض من 44 دولة. وحضور حوالي 21.000 زائر مهني من مستوردين، موزعين، سلاسل توزيع، مطاعم، وفاعلين مؤسساتيين.

وتتمثل المجالات الرئيسية للمعرض في المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات الألبان والمنتجات الطازجة. وسلاسل التوزيع والمطاعم، والتعبئة والتغليف، اللوجستيك، وسلاسل الإمداد.

ويشكل هذا الحدث فرصة للشركات الجزائرية من أجل تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الكندية والأمريكية. وإقامة شراكات تجارية دولية، واستكشاف توجهات أسواق أمريكا الشمالية وفرص التصدير.

ودعت الوكالة، المهتمين بالمشاركة، بالتسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمعرض وهو كالتالي: www.sialcanada.com