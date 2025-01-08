بلاغ هام للمتعاملين الاقتصاديين

أنهت مديرية التجارة، لولاية وهران، إلى علم جميع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة أنهم ملزمون بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الثاني من سنة 2024.

وفي بيان لها أكدت مديرية التجارة لولاية وهران، أنه تبعا لأحكام المادة 15 من دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 21-94. على جميع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الحائزين على شهادة إثبات الاحترام. أنهم ملزمون بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الثاني من سنة 2024. عبر المنصة الرقمية لتسيير شهادة إثبات الاحترام.

كما دعت المتعاملين الذين تخلفوا عن إيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024. لتسوية وضعيتهم بإيداعها بذات المنصة وذلك قبل تاريخ 31 مارس 2025.

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