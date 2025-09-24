بلاغ هام للمتعاملين الذين أبرموا عقودًا تجارية أو اتفاقيات خلال معرض IATF 2025
بقلم م. فيصل
أصدرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بيانا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الذين أبرموا عقودًا تجارية أو اتفاقيات استثمارية خلال معرض IATF 2025 .
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنها وضعت تحت تصرف هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استمارة خاصة لعرض انشغالاتهم وتحديد متطلبات مشاريعهم.
وهذا عبر الرابط التالي:
https://aapi.dz/ar/accompagnement-invest-ar/
وتؤكد الوكالة أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير متابعة شخصية للمستثمرين، وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيد المشاريع ونجاح الاتفاقيات، بما يضمن سرعة التنفيذ.
