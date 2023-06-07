بلاغ هام للمتقاعدين حول منحة المعاشات 

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد منصة رقمية تسمح لكل المتقاعدين من الاطلاع على قيمة الزيادات في المعاشات والمنح لسنة 2023. وكذا مبلغ مخلفات التثمين لشهر ماي.

وحسب بيان ذات الصندوق انه بإمكان المتقاعدين الولوج إلةى المنصة الرقمية عبر الرابط https://reval.cnr.dz/ أومن خلال مسح رمز الاستجابة السريع qr-code. والذي وضعتهcnr تحت تصرف المتقاعدين. بالإضافة إلى الولوج إلى المنصة عبر الموقع الالكتروني للصندوق www.cnr.dz.

كما كشف صندوق المتقاعدين أن صب الزيادات في المنح والمعاشات بعنوان 2023 ومخلفات شهر ماي، بداية من يوم الخميس 15 جوان. وذلك حسب الرزنامة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر.

كما ذكر الصندوق بقرار التثمين السنوي للمنح والمعاشات إتخذ الأحد30 أفريل في مجلس الوزارء الذي ترأسه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، برفع منح ومعاشات التقاعد بإدراج زيادات كالتالي:

5 % للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يتقاضون اقل من 20.000 دج.

4 % للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يتقاضون اكثر من 20.000 دج واقل من 50.000 دج.

3 % للمتقاعدين وذوي الحقوق الذين يتقاضون اكثر من 50.000 دج.