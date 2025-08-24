بلاغ هام للمسافرين برحلة وهران_سات بفرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن بلاغ هام للمسافرين الحاجزين على متن الرحلة المبرمجة بتاريخ 25 أوت 2025 من ميناء وهران الى ميناء سات بفرنسا.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن التسجيلات تبدأ على الساعة 04:00 صباحا وتنتهي على الساعة 07:00 صباحا.

وقالت الشركة، ان إلتزام المسافرين، بهذه التوصيات يسمح باتمام الاجراءات ويضمن انطلاق الرحلة حسب توقيتها المبرمج سلفا.

كما دعت الزبائن، إلى إحترام المواقيت المذكورة اعلاه، وأخذ جميع الإحتياطات للتوجه لميناء الركوب في المواعيد المحددة.

هذا وتستقبل الشركة، إنشغالات وافادات المسافرين، بكل المستجدات حول الموضوع، على الخطوط الهاتفية : 021.64.43.74 او على 3307.