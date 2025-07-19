بلاغ هام للمسافرين حول منحة للسفر

أصدر بنك الجزائر اليوم السبت تعليمة هاما بخصوص صرف منحة السفر للخارج.

واوضح بنك الجزائر عبر التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج أن حجز الأموال يتم قبل موعد السفر بثلاثة أيام عمل على الأقل.

وأكدت التعليمة أن حجز الأموال يكون في فرع من شبكة بنك الجزائر أو وكالة بنكية.

والمصارف المعنية هي البنك الوطني الجزائري BNA، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque. وأيضا البنك الخارجي الجزائري BEA، بنك التنمية المحلية BDL.