بلاغ هام للمستثمرين

تعلم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كافة المستثمرين عن توفر مجموعة من الأوعية العقارية المهيأة لاحتضان مشاريع استثمارية.

وحسب بيان الوكالة الأوعية العقارية متوفرة على مستوى كل من المنطقة الصناعية “الدوامس” ببلدية عين عبيد. وأيضا بمنطقة النشاطات “الرمال” ببلدية قسنطينة، وتوسعة منطقة النشاطات “علي منجلي” ببلدية الخروب.

ويأتي هذا في إطار جهودها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز ديناميكية التنمية على مستوى ولاية قسنطينة.

وأكدت الوكالة أنه تحضيرا لعملية تحديد طبيعة النشاطات التي ستُخصَّص لها هذه الأوعية العقارية عند نشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

كما تدعو الوكالة المستثمرين وحاملي المشاريع الراغبين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية بولاية قسنطينة إلى التعبير عن رغباتهم، وذلك من خلال ملء الاستمارة المتاحة.

وهذا عبر الرابط التالي: https://services.aapi.dz/index?service=porteur

كما انه يجب تحديد طبيعة المشروع، المنتج النهائي، والمساحة الدنيا المطلوبة لإنجاز المشروع.