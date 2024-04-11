بلاغ هام للمستفيدين من منحة البطالة

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تفعيل عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة عقود العمل المدعمة CTA، بالقطاع الاقتصادي الخاص للمستفيدين من جهاز منحة البطالة، وكذا المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. لدى الخواص المسجلين كطالبي عمل مبتدئين.

وحسب التعليمة التي يحوز “موقع النهار اون لاين” على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق أيضا بالاشخاص الذين مزالت تتوفر فيهم صفة طالب عمل لأول مرة ( أي أنهم لم يقوموا بأي عمل أجير بعد انتهاء عقد الإدماج المهني ). في إطار عقود العمل المدعمة ETA.

وتتم العملية من خلال توجيه المستفيدون الحاليين من جهاز منحة البطالة،توجيه المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. والذين ما زالت تتوفر فيهم صفة طالب عمل لأول مرة (أي أنهم لم يقوموا بأي عمل أجير بعد انتهاء عقد الإدماج المهني ) .

وكذا توجيه طالبي العمل لأول مرة خريجي التعليم العالي والتعليم الثانوي. أو معاهد التكوين المهني.

و على المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية التقرب من مصالح الملحقات المحلية للتشغيل. للتوضيح أكثر للإستفادة من الآلية الجديدة وفقا للعروض المسجلة من قبل مؤسسات القطاع الخاص .