بلاغ هام لهذه الفئة من المتقاعدين 

دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر جويلية إلى تجديد وثائقهم الثبوتية خلال هذا الشهر.

وأوضح الصندوق أن عملية تجديد وثائقهم الثبوتية تكون إلكترونيا عبر تطبيق تقاعدي RetraiteDz.

وأكد الصندوق أن تجديد الوثائق وبكل سهولة من بيتك، باستعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE) بطريقة سريعة وآمنة.

التقاعد المباشر: تأكيد الحياة عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE).

التقاعد المنقول: تأكيد الهوية عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه.

تحميل الوثائق المطلوبة مباشرة عبر التطبيق (حسب الحالة).

وبعد إتمام العملية بنجاح، يصلكم إشعار عبر تطبيق تقاعدي يؤكد تجديد الوثائق عن بُعد.

للإشارة: يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد نظام التجديد السنوي للوثائق حسب شهر ميلاد كل متقاعد، في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات