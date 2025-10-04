بلاغ هام من الديوان الوطني للخدمات الجامعية لهؤلاء الطلبة 

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية “Onou” كافة الطلبة الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن منصة الطعون الرقمية الخاصة بالإيواء.

وخص الديوان في بيانه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الطلبة الذين تجاوزوا سن 28 سنة. وكذا الطلبة المسجّلين لتحضير شهادة جامعية ثانية.

وأوضح البيان أنه بإمكان هؤلاء الطلبة إيداع طعونهم عن بعد عبر منصة “انشغالاتي” ، أو التقرب إلى مصالح الإيواء المختصة.

وهذا قصد إيداع طعونهم مرفوقة بالتبريرات الضرورية ، لاسيما في الحالات ذات الطابع الطبي أوالاجتماعي الاستثنائي.

وحدد الديوان فترة استقبال الطعون من يوم الأحد 05 أكتوبر 2025 إلى غاية الأربعاء 08 أكتوبر 2025.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم السبت 11 أكتوبر 2025.