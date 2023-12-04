بلاغ هام من السفارة الأمريكية للطلبة الجزائريين

أعلنت السفارة الامريكية بالجزائر عن فتح باب التسجيلات امام الطلبة الجزائريين في برنامج القادة الطلاب.

وأوضحت السفارة أنه بإمكان الطلبة التسجيل في برنامج القادة الطلاب والذي سيقام بأمريكا صيف 2024 .ويعتبر برنامج القادة الطلاب برنامج تدريبي لمدة 4 أسابيع في وتحتضنه 4 جامعات أمريكية. كما انه مفتوح للطلاب من مستوى الليسانس أوالدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وآخر أجل للتسجيل هو 18 ديسمبر 2023. لمعرفة المزيد من المعلومات والتسجيل، الرجاء الضغط على الرابط التالي: القادة الطلاب