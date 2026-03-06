بلاغ هام من السفارة الجزائرية بقطر

أعلنت سفارة الجزائر بقطر، عن تسهيل إجراءات المغادرة للراغبين في ذلك، عبر منفذ سلوى (المملكة العربية السعودية).

وجاء في بيان للسفارة، أنه وفي إطار ترتيبات العبور عبر منفذ سلوى (المملكة العربية السعودية)، تعمل السفارة في الدوحة بالتنسيق مع سفارتنا في الرياض على تسهيل إجراءات المغادرة للراغبين في ذلك، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور.

وسيتم إعطاء الأولوية للعالقين من الزوار، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة.

ودعت السفارة، الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى السفارة مع ذكر رقم الهاتف الجوال للتواصل، مع إرفاق صورة من جواز السفر. وللزوار صورة من التأشيرة، وللمقيمين، صورة من البطاقة الشخصية القطرية. وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وستقوم السفارة بالتواصل مع المعنيين والتنسيق معهم فور استكمال جميع الترتيبات اللازمة. بما في ذلك إصدار تأشيرة العبور وترتيب النقل برا للعالقين من الزوار.

ودعت السفارة، الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، الاتصال على الأرقام التالية: 44835880 - 44838729.