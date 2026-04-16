بلاغ هام من الضرائب

أعلنت المديرية العامة لـ الضرائب ، اليوم، تمديد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج (سلسلة ج رقم 4 وسلسلة ج رقم 11) وملحقاتها.

وأوضحت مديرية الضرائب، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن قرار التمديد يتعلق أيضا بالتصريح السنوي للرواتب والأجور (سلسلة ج رقم 29) المتعلقة بسنة 2025، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان 2026.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا القرار هذا التمديد يشمل أجل الاكتتاب الإلكتروني للتصريح السنوي لأسعار التحويل، المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

كما تم تمديد اكتتاب التصريح السنوي للمداخيل (سلسلة ج رقم 1) المتعلق بسنة 2025، إلى غاية الخميس 30 جويلية 2026.