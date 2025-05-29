بلاغ هام من الضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد أجل الاكتتاب عن بعد للتصريح السنوي لأسعار التحويلات الخاصة بسنة 2024.

وأوضحت المديرية عبر بيان لها على حسابها الرسمي في فيسبوك أن تمديد أجل الاكتتاب إلى غاية يوم الخميس 5 جوان 2025 كأقصى حد.

وجاء في بيان المديرية مايلي:

“تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات ومراكز الضرائب المزودة بالنظام المعلوماتي “جبايتيك”، المعنيين بالتصريح السنوي لأسعار التحويلات المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أنه تم تمديد أجل الاكتتاب عن بعد لهذا التصريحإلى غاية الخميس 5 جوان 2025 محتسب”.

ويأتي هذا التمديد تبعا للتوقف المبرمج للنظام المعلوماتي “جبايتك”، لتمكين نشره على مستوى بعض المراكز الجوارية للضرائب”.