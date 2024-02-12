بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن بلاغ هام لفائدة الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم وضع إجراءات خاصة ومبسطة لفائدة المقاولين الذاتيين، من أجل فتح ملفهم الجبائي على مستوى مصالح الضرائب.

وعلى هذا الأساس، فإن التصريح بالوجود لا يكون مصحوبا إلا بالوثائق الثلاث التالية: بطاقة المقاول الذاتي. وشهادة رقم التعريف الجبائي المستخرجة عن طريق البوابة الإلكترونية للترقيم الجبائي.

ووثيقة تثبت عنوان المحل الذي يمارس فيه النشاط (سند) ملكية، عقد إيجار، وشهادة إقامة في حالة ممارسة النشاط في محل السكن… إلخ.

هذا ويتم إيداع الملف على مستوى المركز الجواري للضرائب أو مفتشية الضرائب التابع لها محل ممارسة النشاط، حسب الحالة.

وبمجرد إيداع الملف تقوم المصلحة بالمصادقة على رقم

التعريف الجبائي وتسليم شهادة الوجود « C20 »، آنيا.

كما أنه يمكنهم الاتصال بمصالح المديرية العامة للضرائب على العنوان الإلكتروني المذكور أسفله من أجل الإبلاغ بالصعوبات التي قد تواجههم في هذا الإطار.

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